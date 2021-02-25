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На автовокзале прокомментировали ситуацию со сломанным автобусом до Скопина
Ранее в соцсетях рассказали о том, что сломанная машина простояла на трассе несколько часов.

На «Центральном» автовокзале подтвердили информацию о том, что рейсовый автобус «Рязань — Скопин», отправившийся в 15:40, сломался.

Диспетчер сообщила, что информацию передали перевозчику, по его инициативе за пассажирами выслали другой автобус, он отправился с автовокзала в 18:05.

Ранее в соцсетях рассказали о том, что сломанная машина простояла на трассе несколько часов.