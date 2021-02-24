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Власти Кадомского района объяснили месячное отключение воды в местной деревне
Ранее местные жители рассказали свою версию происходящего. Они также пожаловались на обледеневший колодец, к которому опасно подходить.

Власти Кадомского района ответили на возмущение местных жителей, которые уже месяц живут в деревне Новое Пошаево без воды. Представители администрации района написали «ВКонтакте», что ремонтные работы на водопроводе осложняются морозами и близким расположением оптико-волоконного кабеля.

«Специалисты МКП „ЖКХ Кадомское“ согласовывают свои действия с газовой службой и Ростелекомом, привлекают спецтехнику (экскаватор, бурильно-крановая машина, отбойные молотки», — говорится в сообщении.

В ответе также подчеркнули, что в деревне живут 15 человек и набирать воду они могут в колодце.

«Это временная мера. Если кому-то из жителей нужна помощь в доставке воды, они могут обратиться по телефону +7 (49139)51879», — добавили в администрации.

Ранее местные жители рассказали свою версию происходящего. Они также пожаловались на обледеневший колодец, к которому опасно подходить.