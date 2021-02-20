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Жители кадомской деревни пожаловались на месячное отключение воды
Местные жители рассказали РЗН. инфо, что 19 января на водопроводе произошла авария. Специалисты приехали, перегородили дорогу, раскопали землю и на этом все остановилось.

В деревне Новое Пошатово Кадомского района уже месяц нет воды. Местные жители рассказали РЗН. инфо, что 19 января на водопроводе произошла авария. Специалисты приехали, перегородили дорогу, раскопали землю и на этом все остановилось.

По словам собеседницы, в дереве живут одни пенсионеры, им приходится ходить за водой в колодец, который весь обледенел. «Он мне по колено, того и глядишь влетишь туда», — посетовала женщина.

Она добавила, что вся деятельность рабочих заключается в том, что они «приезжают, смотрят и уезжают».

Жаловаться местные жители начали спустя две недели после отключения воды, но до сих пор им не помогли: «Я уже звонила в приемную губернатора по этому поводу. Только обещают». Обращение направили и в комитет по правам человека.

«Местные князьки… Саворин… „прихватизировал“ „Водоканал“ — хочу дам вам воды, хочу вам не дам, — поделилась собеседница. — И у всех сложилось впечатление, что он просто мстит за жалобы… И никто приказать не может».