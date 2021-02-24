О виртуозах пара фраз

Квартет «Парафраз» — один из ярчайших камерных профессиональных коллективов России. Каждый концерт ансамбля — настоящее музыкальное событие, но юбилейный вечер превзошел все ожидания.

Накануне Дня защитника Отечества, в понедельник, 22 февраля, 40-летний юбилей отметил поистине мужской творческий коллектив — квартет русских инструментов «Парафраз». Праздничный концерт прошел в большом зале рязанской филармонии.

Квартет «Парафраз» — один из ярчайших камерных профессиональных коллективов России. Каждый концерт ансамбля — настоящее музыкальное событие, но юбилейный вечер превзошел все ожидания.

Четыре музыканта-виртуоза — заслуженный артист России Александр Рождествин (домра), заслуженный артист России Виктор Колупаев (балалайка), заслуженный артист России Владимир Иванов (баян), лауреат международных конкурсов Андрей Кулигин (бас-балалайка) — дали возможность зрителям за один час пережить невероятную палитру чувств и проникнуться живой энергией национального инструментального исполнительства.

Торжественный полонез и заводная полька

Юбилейный вечер открыл «Полонез» Василия Андреева — создателя первого оркестра русских народных инструментов, композитора, который в XIX веке вывел «простонародную» балалайку, звучащую лишь на завалинках да в кабаках, на подмостки концертных залов не только России, но и Европы.

Сложно представить, как на трех струнах балалайки можно сыграть полонез — величественный, размеренный и изящный танец-шествие, который исполняли, как правило, в начале королевского бала, подчеркивая возвышенный характер торжества. Но артистам «Парафраза» эта задача оказалась по плечу.

Следом за «Полонезом» музыканты сыграли контрастное по характеру звучания произведение — польку «Трик-трак» Иоганна Штрауса. Казалось, зрители готовы были пуститься в пляс, слушая эту веселую озорную композицию.

Музыкальный коктейль

Артисты квартета — мастера высокого уровня, музыканты исключительного вкуса, неутомимые труженики сцены. Так охарактеризовал «парафразовцев» ведущий концерта Владимир Рогулин. Им подвластен практически любой репертуар, от традиционной русской песни до мирового музыкального наследия величайших композиторов. И это участники ансамбля наглядно продемонстрировали морозным февральским днем. Помимо отечественной и зарубежной классики, со сцены звучали джазовые ритмы, произведения советских композиторов и, конечно, народная музыка.

Праздничную программу продолжил «Венецианский карнавал» Никколо Паганини. Далее прозвучали композиции «Амапола» испанского композитора Х.М. Лакалье и «Песенка о капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача, исполненные с солисткой филармонии Еленой Братковой (сопрано). Также вместе с «Парафразом» выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов, певец Алексей Свиридов (баритон). Под аккомпанемент квартета он исполнил романс «О, если б мог выразить в звуке» (музыка Леонида Малашкина, слова Григория Лишина) и песню «Тройка» (музыка Павла Булахова, слова Петра Вяземского).

Украсила концерт и заслуженная артистка России Лариса Голикова (сопрано). В ее исполнении с неизменным балалаечным сопровождением прозвучала русская народная песня «По Муромской дорожке» и песня «Шарманка» (музыка Виктора Темнова, стихи Олега Левицкого).

Авторские обработки

В репертуар квартета «Парафраз» входят и авторские обработки известных музыкальных произведений. На юбилейном концерте артисты исполнили танго «Чао, Париж!» аргентинского композитора Астора Пьяцоллы в обработке Виктора Колупаева, а также самбу «Тико-тико» бразильского композитора Зекиньи де Абреу в обработке художественного руководителя «Парафраза» Александра Рождествина.

В филармонии отмечают, что все аранжировки участников квартета сделаны с подлинным блеском, глубоким знанием природы и особенностей русских инструментов, стилистики музыкальных жанров.

Поздравления творческих коллег

После часа мастерской игры именитые артисты примерили на себя непривычную роль зрителей. Творческие поздравления юбилярам приготовили молодые рязанские коллективы.

Квартет кларнетистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра сыграл бессмертный кантри-хит Ирвинга Берлина «Blue sky». В исполнении трио баянистов «Ostinato» прозвучал «Праздник на Молдованке» советского композитора Виктора Власова.

Настоящим сюрпризом стало выступление «друзей с театральной сцены» — артистов Рязанского государственного областного театра кукол. Они показали миниатюру, исполненную обаяния и харизмы.

Далее прозвучала русская народная величальная песня «Чарочка моя», которая как нельзя лучше соответствовала настроению, царящему в зале. А завершила концерт вокально-хореографическая феерия «От Оки голубой». Зрители в полной мере могли насладиться и прекрасными народными костюмами, и разудалой русской пляской, и проникающим в самую глубину души хоровым пением.