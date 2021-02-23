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Видео: в Бурятии водитель «Лексуса» насмерть сбил двоих подростков и скрылся
Погибли 16-летние юноша и девушка. Полицейские начали розыск водителя, его личность устанавливается. Свою машину он бросил за рядом стоящим зданием и сбежал. На кадрах видно, что пешеходы шли на разрешающий сигнал, а машина ехала на высокой скорости.

В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил насмерть двоих детей и скрылся с места ДТП. Об этом 23 февраля сообщил сайт Arigus.

Погибли 16-летние юноша и девушка. Полицейские начали розыск водителя, его личность устанавливается. Свою машину он бросил за рядом стоящим зданием и сбежал.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что пешеходы шли на разрешающий сигнал, а машина ехала на высокой скорости.