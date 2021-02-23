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Эксперт рассказал, когда доллар будет стоит 30 рублей
Эксперт в области финансов Степан Демура рассказал, при каких условиях доллар может стоить 30 рублей. Аналитик считает, что этого можно ожидать после деноминации.

Эксперт в области финансов Степан Демура рассказал, при каких условиях доллар может стоить 30 рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Аналитик считает, что этого можно ожидать после деноминации. «Власти должны решиться на деноминацию рубля, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — пояснил он.

По мнению Демуры, сейчас в деноминации смысла нет, но она может наступить, когда один доллар будет стоить 125-127 рублей.