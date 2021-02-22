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За неделю в Рязанской области на пожарах погибли семь человек
За неделю в Рязанской области на пожарах спасли трех человек и двух животных, погибли семь человек, двое получили ожоги, один был травмирован. С 15 по 21 февраля сотрудники МЧС ликвидировали 27 пожаров, из них 22 техногенных, пять раз горел мусор.

За неделю в Рязанской области на пожарах спасли трех человек и двух животных, погибли семь человек, двое получили ожоги, один был травмирован. С 15 по 21 февраля сотрудники МЧС ликвидировали 27 пожаров, из них 22 техногенных, пять раз горел мусор, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Всего огонь уничтожил и повредил 21 строение и четыре единицы техники.

На пожаре в доме на улице Нижней села Гавриловского Спасского района 15 февраля погибла женщина 1965 года рождения. На пожаре в грузовом автомобиле на трассе Р-22 Михайловского района получил ожоги руки 1-2 степени мужчина 1961 года рождения.

Во время пожара в бане на улице Заречной деревни Сумерки Кадомского района 16 февраля погиб мужчина 1959 года рождения.

20 февраля во время пожара в многоквартирном доме на улице 23-го Партсъезда в Михайлове погибли мужчина 1979 года рождения, мужчина 1975 года рождения, мужчина, личность которого устанавливается.

На пожаре в доме на улице Бирюзова в Скопине 20 февраля погибли мужчина 1932 года рождения и женщина 1933 года рождения.

На пожаре в многоквартирном доме на проезде Гоголя спасли трех человек и двух собак, пострадал мужчина 1981 года рождения. Он получил ожоги рук и отравился продуктами горения. Также пострадала девочка 2013 года рождения, она тоже отравилась угарным газом.