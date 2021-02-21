В Рязани из горящей квартиры спасли трех человек

В Рязани ночью 20 февраля произошел пожар в квартире дома на проезде Гоголя, спасли трех человек. Есть пострадавшие.

В Рязани ночью 20 февраля произошел пожар в квартире дома на проезде Гоголя, спасли трех человек. Об этом сообщается на сайте региональнго ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23:23 в субботу, 20 февраля. Загорелась квартира в многоквартирном доме.

Есть пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля, 11 человек.

Выясняется информация о пострадавших.