В Рязани из горящей квартиры спасли трех человек
В Рязани ночью 20 февраля произошел пожар в квартире дома на проезде Гоголя, спасли трех человек. Есть пострадавшие.
В Рязани ночью 20 февраля произошел пожар в квартире дома на проезде Гоголя, спасли трех человек. Об этом сообщается на сайте региональнго ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 23:23 в субботу, 20 февраля. Загорелась квартира в многоквартирном доме.
Есть пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля, 11 человек.
Выясняется информация о пострадавших.