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Жильцов дома на улице Тимакова в Рязани затопило из-за снега на крыше
Жители первого подъезда девятиэтажки №5 на Тимакова рассказали, что их дом до седьмого этажа затопило водой из-за снега на крыше. УК не реагирует, люди просят помощи у администрации.

Жители первого подъезда девятиэтажки №5 на Тимакова рассказали, что их дом до седьмого этажа затопило водой из-за снега на крыше. Они опубликовали видео в соцсетях.

По словам рязанцев, их управляющая компания МПМК №3 не реагирует на их жалобы. Им отвечают, что якобы сотрудники приходили и все сделали, «но в итоге даже крышу от снега не почистили».

Людям приходится с помощью подручных средств вычерпывать воду на техническом этаже. Они сидят без света, так как вода течет по высоковольтным проводам.

Жильцы дома просят помощи у администрации города.

«Помогите решить данный вопрос, сидим без света. С маленькими детьми. В МПМК №3 не реагируют, прислали аварийку, обесточили квартиру и сказали „ждите пока не просохнет“», — сообщается в посте.

В мэрии прокомментировали ситуацию: «Здравствуйте! Мы передали вашу информацию специалистам управления энергетики и ЖКХ для оперативного решения проблемы».

Позже в администрации рассказали о начале работ по устранению проблемы.