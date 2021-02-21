Жильцов дома на улице Тимакова в Рязани затопило из-за снега на крыше

Жители первого подъезда девятиэтажки №5 на Тимакова рассказали, что их дом до седьмого этажа затопило водой из-за снега на крыше. Они
По словам рязанцев, их управляющая компания МПМК №3 не реагирует на их жалобы. Им отвечают, что якобы сотрудники приходили и все сделали, «но в итоге даже крышу от снега не почистили».
Людям приходится с помощью подручных средств вычерпывать воду на техническом этаже. Они сидят без света, так как вода течет по высоковольтным проводам.
Жильцы дома просят помощи у администрации города.
«Помогите решить данный вопрос, сидим без света. С маленькими детьми. В МПМК №3 не реагируют, прислали аварийку, обесточили квартиру и сказали „ждите пока не просохнет“», — сообщается в посте.
В мэрии прокомментировали ситуацию: «Здравствуйте! Мы передали вашу информацию специалистам управления энергетики и ЖКХ для оперативного решения проблемы».
Позже в администрации рассказали о начале работ по устранению проблемы.