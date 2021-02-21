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В мэрии рассказали о начале работ в затопленном доме на улице Тимакова
В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с многоэтажкой на улице Тимакова, которую затопило из-за снега с крыши.

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с многоэтажкой на улице Тимакова, которую затопило из-за снега с крыши.

«По информации управления энергетики и ЖКХ, на крыше дома скопились лед и вода (солнечная сторона). Кровельщик управляющей компании РМПМК 3 очистил слив на крыше в ливневку. На чердаке постелили клеенку, чтобы не заливало квартиры», — рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам сотрудников, 22 февраля с утра для повторной очистки выйдет кровельщик, к работам приступят мастер и электрик. РМПМК также вызывало аварийно-ремонтную службу.

Электроснабжение квартир возобновили. Вопрос на контроле управления энергетики и ЖКХ.

Напомним, жители первого подъезда девятиэтажки №5 на Тимакова рассказали, что их дом до седьмого этажа затопило водой из-за снега на крыше. Они опубликовали видео в соцсетях.