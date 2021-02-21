В Рыбновском районе инвалидам перестали предоставлять бесплатные лекарства по рецепту

В Рыбновском районе инвалидам перестали предоставлять бесплатные лекарства по рецепту. Ближайшая аптека, где выдают эти препараты, находится в Рязани.

В Рыбновском районе с начала 2021 года инвалидам всех групп перестали предоставлять жизненно необходимые бесплатные рецептурные лекарства. В этом отказала последняя из работавших с льготниками аптек, сообщает на своей странице помощник депутата Госдумы Александр Стариков.

«Ближайшая „доступная“ аптека, где выдают такие препараты, находится в Рязани, куда инвалиды — по состоянию здоровья! — не могут доехать. Причем в аптеке это объяснили борьбой с пандемией», — говорится в посте.

Александр Стариков обратился за разъяснениями в Министерство здравоохранения Рязанской области и Роспотребнадзор.