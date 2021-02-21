\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
-10°
Пнд, 22
-14°
Втр, 23
-22°
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.60 / 74.65 10:08
Нал. EUR 88.95 / 90.35 10:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
3 часа назад
992
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
10 527
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
22 063
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
14 827
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных лекарств в Рыбновском районе
Рязанский минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных рецептурных препаратов в Рыбновском районе. Льготную категорию граждан обеспечивают лекарствами на базе аптеки в поликлинике Рыбновской районной больницы.

Рязанский минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных рецептурных препаратов в Рыбновском районе.

«В министерство поступило обращение о невозможности получения льготных лекарств в коммерческой аптеке. Информируем, что обеспечение льготной категории граждан лекарствами осуществляется на базе аптечного пункта, расположенного в поликлинике Рыбновской районной больницы. Сотрудник подведомственного учреждения „Рязань-Фармация“ обслуживает пациентов Рыбновского района два раза в неделю по понедельникам и пятницам с 10:00 до 16:00, в связи с отсутствием постоянного работника. Ведется работа по приглашению провизора на постоянной основе в данный аптечный пункт», — сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».

Вторая аптека, не подведомственная минздраву, которая ранее обслуживала льготные рецепты — «Центральная районная аптека № 21», с начала года расторгла контракт с «Рязань-Фармация». Чтобы улучшить лекарственное обеспечение, планируется перевести аптечный пункт «Рязань-Фармация» из больницы в другие помещения, соответствующие всем нормам и требованиям, добавили в минздраве.

Напомним, ранее помощник депутата Госдумы Александр Стариков рассказал, что в Рыбновском районе инвалидам всех групп перестали предоставлять жизненно необходимые бесплатные рецептурные лекарства, а ближайшая аптека, где их выдают, находится в Рязани. Стариков обратился за разъяснениями в региональный минздрав.