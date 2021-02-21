Минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных лекарств в Рыбновском районе

Рязанский минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных рецептурных препаратов в Рыбновском районе. Льготную категорию граждан обеспечивают лекарствами на базе аптеки в поликлинике Рыбновской районной больницы.

Рязанский минздрав прокомментировал ситуацию с получением льготных рецептурных препаратов в Рыбновском районе.

«В министерство поступило обращение о невозможности получения льготных лекарств в коммерческой аптеке. Информируем, что обеспечение льготной категории граждан лекарствами осуществляется на базе аптечного пункта, расположенного в поликлинике Рыбновской районной больницы. Сотрудник подведомственного учреждения „Рязань-Фармация“ обслуживает пациентов Рыбновского района два раза в неделю по понедельникам и пятницам с 10:00 до 16:00, в связи с отсутствием постоянного работника. Ведется работа по приглашению провизора на постоянной основе в данный аптечный пункт», — сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».

Вторая аптека, не подведомственная минздраву, которая ранее обслуживала льготные рецепты — «Центральная районная аптека № 21», с начала года расторгла контракт с «Рязань-Фармация». Чтобы улучшить лекарственное обеспечение, планируется перевести аптечный пункт «Рязань-Фармация» из больницы в другие помещения, соответствующие всем нормам и требованиям, добавили в минздраве.

Напомним, ранее помощник депутата Госдумы Александр Стариков рассказал, что в Рыбновском районе инвалидам всех групп перестали предоставлять жизненно необходимые бесплатные рецептурные лекарства, а ближайшая аптека, где их выдают, находится в Рязани. Стариков обратился за разъяснениями в региональный минздрав.