В рязанском ЖК «Паруса» проходят учения МЧС

В рязанском ЖК «Паруса» в воскресенье, 21 февраля, проходят учения МЧС. Ранее очевидцы сообщили о замеченных пожарных автомобилях, скорой и аварийной бригаде во дворе дома.