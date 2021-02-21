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В рязанском ЖК «Паруса» проходят учения МЧС
В рязанском ЖК «Паруса» в воскресенье, 21 февраля, проходят учения МЧС. Ранее очевидцы сообщили о замеченных пожарных автомобилях, скорой и аварийной бригаде во дворе дома.

В рязанском ЖК «Паруса» в воскресенье, 21 февраля, проходят учения МЧС. Ранее очевидцы сообщили о замеченных пожарных автомобилях, скорой и аварийной бригаде во дворе дома.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что на территории ЖК «Паруса» проходят учения. Стало известно, что накануне жильцов дома попросили убрать автомобили с придомовых территорий.