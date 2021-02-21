Соцсети: в Рязани произошел пожар в ЖК «Паруса»
В воскресенье, 21 февраля, очевидцы в соцсетях сообщили, что в рязанском ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе произошел пожар. По их словам, на месте работают семь пожарных машин, одна аварийная, скорая помощь, спасатели и пожарный кран.
В воскресенье, 21 февраля, очевидцы в соцсетях сообщили, что в рязанском ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе произошел пожар.
По их словам, на месте работают семь пожарных машин, одна аварийная, скорая помощь, спасатели и пожарный кран.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что на территории ЖК «Паруса» проходят учения. Стало известно, что накануне жильцов дома попросили убрать автомобили с придомовых территорий.