Соцсети: в Рязани произошел пожар в ЖК «Паруса»

В воскресенье, 21 февраля, очевидцы в соцсетях сообщили, что в рязанском ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе произошел пожар. По их словам, на месте работают семь пожарных машин, одна аварийная, скорая помощь, спасатели и пожарный кран.