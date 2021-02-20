В Рязани отправили в колонию организатора «групп смерти»

В Рязани отправили в колонию строгого режима 36-летнего мужчину, который был организатором «группы смерти». Его признали виновным в покушении на убийство — части 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК.

В Рязани отправили в колонию строгого режима 36-летнего мужчину, который был организатором «группы смерти». Его признали виновным в покушении на убийство — части 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК.

Мужчину приговорили к девяти годам заключения. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.