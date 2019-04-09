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18:11, 9 апреля 2019 194
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В Рязани осудят администраторов «групп смерти»

В Рязани осудят администраторов «групп смерти»

Фото: Pixabay.com

В Рязани осудят двух администраторов «групп смерти», пытавшихся довести до самоубийства несовершеннолетнюю горожанку. Об этом сообщил сайт Генпрокуратуры.

Злоумышленники общались с рязанкой в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе виртуального общения сообщники установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю», — говорится в пресс-релизе.

Под давлением девочка нанесла себе несколько глубоких порезов и пыталась совершить самоубийство. Ее родственники смогли предотвратить это.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство») направили в Октябрьский районный суд.


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