В Рязани осудят администраторов «групп смерти»

В Рязани осудят двух администраторов «групп смерти», пытавшихся довести до самоубийства несовершеннолетнюю горожанку. Об этом
Злоумышленники общались с рязанкой в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе виртуального общения сообщники установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю», — говорится в пресс-релизе.
Под давлением девочка нанесла себе несколько глубоких порезов и пыталась совершить самоубийство. Ее родственники смогли предотвратить это.
Уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство») направили в Октябрьский районный суд.