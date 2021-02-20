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Навального оштрафовали на 850 тысяч за клевету на ветерана
С учетом приговора по «Ив Роше» ему назначили 3,6 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей.

Алексея Навального обязали выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом передает РИА Новости.

С учетом приговора по «Ив Роше» ему назначили 3,6 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей.

Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Навальный себя виновным не признал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.