Навального оштрафовали на 850 тысяч за клевету на ветерана

С учетом приговора по «Ив Роше» ему назначили 3,6 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей.

Алексея Навального обязали выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом передает РИА Новости.

С учетом приговора по «Ив Роше» ему назначили 3,6 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей.

Обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Навальный себя виновным не признал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.