На рязанской базе отдыха, где произошел пожар, рассказали свою версию ЧП

Представительница базы отдыха «Белозерье» в Клепиковском районе Оксана Рубцова рассказала свою версию событий, которые произошли в ночь с 13 на 14 февраля в гостевом доме. Ранее постояльцы говорили о пожаре и взрыве газового баллона.

Представительница базы отдыха «Белозерье» в Клепиковском районе Оксана Рубцова рассказала свою версию событий, которые произошли в ночь с 13 на 14 февраля в гостевом доме. Ранее постояльцы говорили о пожаре и взрыве газового баллона. Их историю можно прочитать здесь.

По словам Рубцовой, баллон цел, взрыва не было. Возгорание началось из-за неправильного обращения с отопительным оборудованием самими постояльцами, отметила она.

Собеседница уточнила, что гости из Егорьевска Московской области бронировали дом на восьмерых, однако в реальности их оказалось 16 человек. Учитывая, что отдыхающие приехали издалека с детьми, в том числе грудными, владельцы базы приняли решение не отказывать в размещении.

Как рассказала представительница базы, к вечеру взрослые члены компании были пьяны и стали открывать окна для проветривания. Когда комнаты остыли, гости решили увеличить подачу газа. Они взломали дверь в техническое помещение, которая была закрыта на ключ, и пытались сами отрегулировать отопление. Из-за усиленной подачи газовое оборудование не выдержало и отключилось, а газ продолжал поступать. В результате произошло возгорание в технической комнате.

«Взрыва баллона не было, он целый. Описание ситуации гостями выглядит страшнее, чем было на самом деле. Детей со второго этажа, конечно, никто не скидывал», — прокомментировала Оксана Рубцова.

Площадь пожара составила три квадратных метра, обгорели стена и потолок у технического помещения.

После того, как огонь потушили, гостям предложили переехать в свободный домик, но те отказались. Один из мужчин затеял драку с владельцем базы, после чего вся компания уехала, не дожидаясь утра. С них не взяли денег за размещение, помимо предоплаты в размере двух тысяч рублей.

Сейчас проводится экспертиза, которая установит точную причину пожара, а владельцы делают ремонт в технической комнате. По их словам, ущерб невелик, но и его можно было избежать, если бы гости соблюдали общепринятые правила.