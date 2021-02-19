Рязанцы с детьми чуть не погибли на базе отдыха

Инцидент произошел 13 февраля. На базе отдыха собралась компания из 16 человек, из которых восемь — дети.

Рязанцы чуть не погибли на базе отдыха «Белоозерье» в Клепиковском районе. Об этом сообщила в соцсети одна из женщин, отдыхавших там.

По ее словам, инцидент произошел 13 февраля. На базе отдыха собралась компания из 16 человек, из которых восемь — дети.

Женщина рассказала, что вечером в этот день взрослые уложили детей спать и стали прибираться. Они заметили, что в доме закончилась горячая вода, а батареи стали холодными.

«Наши мужья пошли к хозяину базы, он пришел, сказал, что с четверга ждет машину с газом, и что газ, видимо, закончился, машина в 24-х км пути, так что в течении часа все восстановится. Мы, конечно, были расстроены таким событием, так как дом довольно быстро остывал, а у нас, напомню, дети… восемь детей, трое из них — груднички», — написала рязанка.

Хозяин принес баллон, его подключили, батареи начали теплеть, но в помещении начало пахнуть газом. После этого отдыхающие услышали «непонятные звуки». Сначала рязанцы подумали, что проснулся ребенок, но затем звук стал громче.

«Было ощущение, что кто-то играет на губной̆ гармошке прямо под дверью нашего дома. Мы испугались. Спустя еще несколько минут звук превратился в звенящий̆ вопль и мы почувствовали сильный̆ запах газа, быстро разбудили одного из мужей̆, чтобы позвать хозяина дома», — продолжила рассказ женщина.

После этого произошел взрыв, комнаты наполнил черный дым. Женщины разбудили мужей, детей начали выносить на улицу через окна, «выкидывали их из окон второго этажа, прыгали следом, так как дверь была заблокирована огнем».

Автор сообщения отметила, что им «каким-то чудом» удалось уйти из-за стола, который был напротив двери с газом, отлетевшей от взрыва.

«Мы все спаслись, все выжили только потому что не легли спать и быстро действовали после самого взрыва. За считанные секунды мы покинули горящий и заполненный дымом дом, а было бы иначе… страшно подумать, что тогда», — подчеркнула рязанка.

Она рассказала, что после того, как огонь потушили, отдыхающие собрали вещи и уехали. По ее словам, хозяин базы не связался с ними и не извинился. Она отметила, что в домах на базе не оказалось огнетушителей.

«Все произошедшее — очень и очень страшно, все события постоянно перед глазами, слезы сами катятся, когда вспоминаешь, как пришлось бросать малышей из окна с такой высоты в снег, в сильный мороз, раздетых…» — поделилась эмоциями рязанка.

По ее словам, выяснением причины произошедшего занимаются «соответствующие органы».

Фото Натальи Кузнецовой