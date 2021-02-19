Следователи начали проверку информации о взрыве на рязанской базе отдыха

Следователи начали проверку информации о происшествии на рязанской базе отдыха Белозерье" проверят следователи. Об этом сообщила
Доследственную проверку организовал Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.
«По имеющейся информации, 13 февраля 2021 года после замены баллона с бытовым газом, использующимся для отапливания помещений базы отдыха, постояльцы почувствовали запах газа, а через непродолжительное время произошел хлопок газа и в здании начался пожар», — говорится в сообщении.
Отдыхавшие успели выбраться на улицу. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали.
Следователи дадут правовую оценку должностным лицам базы отдыха «Белозерье».
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в сообщении.
Ранее отдыхавшие сообщили, что приехали туда вместе с детьми. По их словам, чтобы спастись, им пришлось бросать детей из окна с высоты.