Следователи начали проверку информации о взрыве на рязанской базе отдыха

В ходе проверки действиям должностных лиц базы отдыха «Белозерье» будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку информации о происшествии на рязанской базе отдыха Белозерье" проверят следователи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Доследственную проверку организовал Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.

«По имеющейся информации, 13 февраля 2021 года после замены баллона с бытовым газом, использующимся для отапливания помещений базы отдыха, постояльцы почувствовали запах газа, а через непродолжительное время произошел хлопок газа и в здании начался пожар», — говорится в сообщении.

Отдыхавшие успели выбраться на улицу. Никто не пострадал. Пожар ликвидировали.

Следователи дадут правовую оценку должностным лицам базы отдыха «Белозерье».

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в сообщении.

Ранее отдыхавшие сообщили, что приехали туда вместе с детьми. По их словам, чтобы спастись, им пришлось бросать детей из окна с высоты.