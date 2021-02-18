Уфимец избил и изнасиловал таксистку, а потом приказал довести до места назначения

Мужчина поймал машину около автовокзала, после этого он напал на нее, избил, отогнал машину в безлюдное место и изнасиловал.. Затем он потребовал довезти его до места назначения. В Учалах мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию.

В Башкирии задержали подозреваемого в жестоком нападении на 34-летнюю таксистку. Об этом сообщает местная полиция.

Пострадавшая жительница Белорецка, которая работает водителем такси, обратилась в полицию 15 февраля. Известно, что мужчина поймал машину около автовокзала Белорецка в ночь с 14 на 15 февраля и попросил довезти его до Учалов. Водитель согласилась, однако в какой-то момент мужчина попросил остановиться. После этого он напал на нее, избил, отогнал машину в безлюдное место и изнасиловал. После этого он похитил у нее семь тысяч рублей. Затем он потребовал довезти его до места назначения. В Учалах мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленника удалось быстро найти. Им оказался 28-летний уроженец Учалов, который в последние годы живёт в Екатеринбурге.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.