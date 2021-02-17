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В Рязани уволили маршрутчика, который обматерил и выгнал пассажиров на мороз
Инцидент произошел 14 февраля на улице Черновицкой. Водитель маршрутного такси №71 отказался принимать оплату картой.

Маршрутчика, который обматерил рязанцев и выгнал их на мороз, отстранили от работы на автобусе. Об этом сообщили в мэрии.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Черновицкой. Водитель маршрутного такси №71 отказался принимать оплату картой. После этого он заявил, что никуда не поедет, пока все не оплатят проезд.