В Рязани уволили маршрутчика, который обматерил и выгнал пассажиров на мороз

Инцидент произошел 14 февраля на улице Черновицкой. Водитель маршрутного такси №71 отказался принимать оплату картой.

Маршрутчика, который обматерил рязанцев и выгнал их на мороз, отстранили от работы на автобусе. Об этом сообщили в мэрии.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Черновицкой. Водитель маршрутного такси №71 отказался принимать оплату картой. После этого он заявил, что никуда не поедет, пока все не оплатят проезд.