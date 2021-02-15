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Соцсети: маршрутчик обматерил и выгнал рязанцев на мороз
Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, на улице Черновицкой. Об этом рассказали очевидцы.

Маршрутчик обматерил и выгнал рязанцев на мороз. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в воскресенье, 14 февраля, на улице Черновицкой водитель маршрутного такси №71 с госномером «у941рв62» отказался принимать оплату картой. После этого он заявил, что никуда не поедет, пока все не оплатят проезд.

«Пассажиры с банковскими картами начали возмущаться, пару из них попросили вернуть деньги и вышли снова на мороз, ждать следующую. Кто-то начал говорить о том, что водитель не имеет права выгонять на мороз, и потребовали номер начальника. В ответ на это они услышали ненормативную лексику. Кончилось все тем, что люди с картами вышли, даже те, кто уже оплатил проезд», — говорится в сообщении.