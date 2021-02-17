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Губернатор прокомментировал увольнение Грекова
В среду, 17 февраля, губернатор Николай Любимов встретился с представителями сферы молодежного медиа «Молодежь онлайн». Во время общения администратор группы «Подслушано в Рязани» Анатолий Тверитнев задал вопрос о бывшем вице-губернаторе Игоре Грекове.

В среду, 17 февраля, губернатор Николай Любимов встретился с представителями сферы молодежного медиа «Молодежь онлайн». Во время общения администратор группы «Подслушано в Рязани» Анатолий Тверитнев задал вопрос о бывшем вице-губернаторе Игоре Грекове.

По словам главы региона, спасение Грековым людей при ЧС в Скопинском районе действительно было зафиксировано. «По этому поводу разбирались, велись проверки, изучались свидетельские показания. Все это было однозначно. То, что говорила на пресс-конференции девушка — каждый может все, что думает, все, что угодно, сказать своими словами, исходя из собственных мыслей», — сказал губернатор.

Он также обратил внимание на обилие информации, «грязи» по отношению к Игорю Грекову, появившейся в сети. «Человек, наверное, не смог в таких условиях работать и соответственно принял решение о том, что лучше уйти. Может быть, он не хотел, чтобы „пятно“ легло на всю команду, на всю власть. Правда или неправда — компетентные органы проверяют. Время покажет. Было заявление по собственному желанию. Человек ушел не по порочащей его статье. Это его решение, — подчеркнул Любимов. — Ситуация развивается дальше так, как она должна развиваться. Работаем и стараемся не допускать ошибок».