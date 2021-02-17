ЕСПЧ призвал освободить Навального, в России назвали это безответственным

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального. Об этом
Она пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.
«16 февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 Регламента суда, призвать Правительство России освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
В свою очередь главный редактор официального научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев заявил, что это юридически необоснованно и политически безответственно.
«Ссылка на некие неназванные обстоятельства, которые сегодня „угрожают“ жизни заявителя, вызывает недоумение на фоне того, что сотни и, может, даже тысячи других заявителей находятся в очевидно более тяжелых ситуациях, — приводит цитату эксперта РИА Новости. — С правовой точки зрения в отсутствие доказанной угрозы для жизни заявителя применение правила 39 не просто юридически необоснованно, но и политически безответственно. Взорвать всю систему отношений с Судом — это останется на совести семи неназванных судей палаты Суда».
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в соответствии с положениями своей Конституции Россия не будет выполнять требование ЕСПЧ. «Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ», — сказал он.
Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — отметил он.
Свое мнение также высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что требования ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального лежат не в правовой, а в политической плоскости, это вторжение в деятельность российской судебной власти.
Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.