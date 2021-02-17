ЕСПЧ призвал освободить Навального, в России назвали это безответственным

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев.

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального. Об этом РИА Новости сообщала его адвокат Ольга Михайлова.

Она пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

«16 февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 Регламента суда, призвать Правительство России освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В свою очередь главный редактор официального научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев заявил, что это юридически необоснованно и политически безответственно.

«Ссылка на некие неназванные обстоятельства, которые сегодня „угрожают“ жизни заявителя, вызывает недоумение на фоне того, что сотни и, может, даже тысячи других заявителей находятся в очевидно более тяжелых ситуациях, — приводит цитату эксперта РИА Новости. — С правовой точки зрения в отсутствие доказанной угрозы для жизни заявителя применение правила 39 не просто юридически необоснованно, но и политически безответственно. Взорвать всю систему отношений с Судом — это останется на совести семи неназванных судей палаты Суда».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в соответствии с положениями своей Конституции Россия не будет выполнять требование ЕСПЧ. «Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ», — сказал он.

Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — отметил он.

Свое мнение также высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что требования ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального лежат не в правовой, а в политической плоскости, это вторжение в деятельность российской судебной власти.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.