Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального

После того, как суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, Германия, Великобритания и США призвали к его освобождению. В заявлении госсекретаря Штатов Энтони Блинкена говорится, что Вашингтон глубоко обеспокоен решением суда, передает RT.

После того, как суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, Германия, Великобритания и США призвали к его освобождению. В заявлении госсекретаря Штатов Энтони Блинкена говорится, что Вашингтон глубоко обеспокоен решением суда, передает RT.

Заявление по ситуации также опубликовано от имени главы МИД Великобритании Доминика Рааба: «Великобритания призывает к немедленному и без всяких условий освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что приговор Навальному является «ударом по основным свободам и верховенству закона» в России.