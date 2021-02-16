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В Рязанской области нашли тело 16-летнего подростка
Тело несовершеннолетнего обнаружили на улице. По словам нашего источника, подростку было 16 лет.

В понедельник, 15 февраля, в поселке Милославское Рязанской области нашли тело подростка. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Тело несовершеннолетнего юноши обнаружили на улице. По словам источника, подростку было 16 лет. 17 февраля состоятся похороны.

Скопинским межрайонным отделом устанавливаются причины и обстоятельства смерти подростка. Прокуратура организовала проверку.