Прокуратура организовала проверку после смерти подростка в Милославском
Для выяснения причин произошедшего привлекли правоохранителей, они выяснят обстоятельства смерти юноши, условия жизни его семьи, отношения с близкими и сверстниками.
«По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц, в том числе дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Напомним, тело обнаружили в понедельник, 15 февраля.
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