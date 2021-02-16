Прокуратура организовала проверку после смерти подростка в Милославском

Для выяснения причин произошедшего привлекли правоохранителей, они выяснят обстоятельства смерти юноши, условия жизни его семьи, отношения с близкими и сверстниками.

Прокуратура организовала проверку по факту смерти 16-летнего подростка в Милославском районе. Для выяснения причин произошедшего привлекли правоохранителей, они выяснят обстоятельства смерти юноши, условия жизни его семьи, отношения с близкими и сверстниками.

«По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц, в том числе дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Напомним, тело обнаружили в понедельник, 15 февраля.