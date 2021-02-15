Полиция организовала проверку после нападения охранников «Премьера» на мужчину

Полиция организовала проверку посте того, как СМИ рассказали о происшествии около ТРЦ «Премьер». Напомним, очевидцы опубликовали видео.

Полиция организовала проверку посте того, как СМИ рассказали о происшествии около ТРЦ «Премьер». Вечером в воскресенье, 14 февраля, охранники торгового центра избили мужчину.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что заявления потерпевший не писал. Проверку проводят по факту размещенной в сети информации.

Напомним, очевидцы опубликовали видео.