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Рязанцы подключились к уборке города от снежных завалов
Жители некоторых домов Рязани в выходные 13-14 февраля провели субботники, чтобы очистить свои дворы от снега. Напомним, ранее жители пожаловались на снежные завалы во всех районах города.

Жители некоторых домов Рязани в выходные 13-14 февраля провели субботники, чтобы очистить свои дворы от снега.

«Горжусь своим двором на Пугачева. Люди сами собрались и провели субботник. Около 100 человек вышло! По своей инициативе обратились в местную управляющую компанию, нам выдали технику и инструменты. Понятно, что претензии к администрации нашего города есть, но ситуация реально аномальная случилось со снегом. Только объединившись вместе ее можно победить», — сообщает рязанка в соцсетях.

«Собрались на массовый субботник по уборке снега. Все взяли лопаты и пошли чистить двор. Вот такие дружные соседи», — написала местная жительница.

Она добавила, что им помогала их управляющая компания.

Напомним, жители пожаловались на снежные завалы во всех районах Рязани в субботу, 13 февраля, после сильной метели. Люди присылали фотографии снежного коллапса и делились информацией в соцсетях. В мэрии сообщили, что усилия всех городских служб сосредоточены на уборке и вывозе снега.