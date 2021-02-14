Путин сказал, что понимает раздражение россиян из-за нехватки денег

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан, которые раздражены проблемами из-за текущей социально-экономической ситуации. Он рассказал об этом на встрече с главными редакторами СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан, которые раздражены проблемами из-за текущей социально-экономической ситуации. Он рассказал об этом на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показали в эфире « Россия-24 ».

«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей», — сказал президент.

Он отметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор Алексея Навального.

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — пояснил Путин.

По его словам, граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, например, пандемия.

Российской власти необходимо ускорять темпы развития страны, понимая потребности граждан, заключил президент.

Напомним, президент поручил правительству проверить и отрегулировать зарплаты в бюджетной сфере согласно «майским указам» 2012 года.