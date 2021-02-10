Зарплаты бюджетников проверят по поручению Путина

Зарплаты бюджетников должны быть «понятными, ясными и прозрачными».

Президент поручил правительству проверить и отрегулировать зарплаты в бюджетной сфере согласно «майским указам» 2012 года.

По мнению президента, эти выплаты должны быть «понятными, ясными и прозрачными» и учитывать ситуацию каждого сотрудника, а не строиться на основании средних показателей.

«Я понимаю, что от региона к региону разница [зарплаты] должна быть. Но настолько это все неотрегулированно, что, наверное, здесь есть о чем подумать», — приводит слова Владимира Путина агентство URA.RU .

Также Путин призвал отдельно изучить, как соблюдаются нормы в установлении зарплат руководителей организаций и их сотрудников.