В сети появилась возможная схема размещения моста-дублера через Оку под Рязанью

Предварительную схему размещения моста-дублера через Оку под Рязанью опубликовал депутат рязанской гордумы Роман Худяков в своем аккаунте Facebook. Судя по карте, сооружение будет идти от Льгово и Рубцово до Дубровичей.

Предварительную схему размещения моста-дублера через Оку под Рязанью опубликовал депутат рязанской гордумы Роман Худяков в своем аккаунте Facebook.

Судя по карте, сооружение будет идти от Льгово и Рубцово до Дубровичей. Как отметил Худяков, в ходе проектирования местоположение будущего моста может измениться.

«Это очень важное событие для всех рязанцев и большая работа для регионального правительства. Это также ответственная задача для депутатов, которые обязательно будут осуществлять общественный контроль на всех этапах проекта», — добавил депутат.

Напомним, в 2022 году Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на строительство моста-дублера через Оку.