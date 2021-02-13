Полиция прокомментировала информацию об угрозах жительнице Скопина

Полиция прокомментировала информацию об угрозах жительнице Скопина. Правоохранители рассматривают три заявления о порче имущества.

Полиция прокомментировала информацию об угрозах жительнице Скопина.

«Полицейские рассматривают три заявления о порче имущества от жительницы Скопина. Два написаны в январе, третье от 9 февраля. Все заявления приняты, по всем проводится проверка», — рассказали РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Напомним, в редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Скопина Анна Минаева. Она рассказала, что уже несколько месяцев получает угрозы от неизвестных лиц, которые стреляют по ее окнам из пневматики и портят имущество. По словам женщины, в полиции не торопятся искать виновников.