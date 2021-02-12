Стрельба, угрозы и ночные звонки. Скопинка два месяца боится выходить из дома

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Скопина Анна Минаева. Она рассказала, что уже несколько месяцев получает угрозы от неизвестных лиц, которые стреляют по ее окнам из пневматики и портят имущество. По словам женщины, в полиции не торопятся искать виновников.

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Скопина Анна Минаева. Она рассказала, что уже несколько месяцев получает угрозы от неизвестных лиц, которые стреляют по ее окнам из пневматики и портят имущество. По словам женщины, в полиции не торопятся искать виновников.

История началась в декабре прошлого года, когда неизвестные разметили номер скопинки на сайте интим-услуг. После этого ее стали атаковать круглосуточно звонками и смс.

«Я обратилась в полицию, но там на новость отреагировали с улыбкой, посоветовали не брать трубку от неизвестных номеров. Заявление не стали принимать и направили меня в прокуратуру. Там сказали, что ничего писать не нужно, искать никого, как в кино, не будут», — поделилась Анна.

После этого звонки не прекратились. Более того, по словам женщины, ей стали поступать анонимные сообщения с угрозой расправы. Она вновь обратилась в полицию, где ей посоветовали подождать, «пока шутнику не надоест».

Еще один инцидент произошел в новогодние праздники. Скопинка рассказала, что кто-то покрыл ее окно черной краской, поцарапал стеклопакет, разбил оконную раму и оставил нецензурную надпись на гараже в ее адрес.

«В полиции у меня все же приняли заявление. Но пояснили, что повреждения несерьезные, а окно можно отмыть… А в начале февраля, ночью, по окнам стали стрелять из пневматики. Пробили один стеклопакет из трех», — продолжила собеседница.

Женщина не знает, кто хочет ее запугать. По словам Анны, с друзьями и родственниками она в хороших отношениях.

«У меня есть подозрение, что в этом виновен мой бывший муж и его новая жена. Экс-супруг имеет большую задолженность по алиментам, которую я несколько лет выбиваю с помощью судов. Также у меня был конфликт с его женой. Но он свою причастность отрицает», — отметила Минаева.

Она боится, что полиция не сможет найти виновников и угрозы в ее адрес продолжатся. «Что будет дальше? Машина, ребенок или родная мама? Я не хочу переживать за свою безопасность и своих близких», — призналась скопинка.

В пресс-службе УМВД оперативный комментарий по этой ситуации предоставить не смогли.