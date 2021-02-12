В Петербурге еще одна школьница рассказала о приставаниях учителя
Ранее на учителя одной из петербургских школ завели дело по статье «Развратные действия». По данным следствия, подозреваемый неоднократно приставал к ученице во время дополнительных занятий.
В Санкт-Петербурге еще одна школьница рассказала о приставаниях учителя. Девочка дала показания, написала на своей странице во «ВКонтакте» вице-губернатор города Ирина Потехина.
По словам Потехиной, возбуждено второе уголовное дело.
Ранее на учителя одной из петербургских школ завели дело по статье «Развратные действия». По данным следствия, подозреваемый неоднократно приставал к ученице во время дополнительных занятий.
Мужчину 1959 года рождения задержали.