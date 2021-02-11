В Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях
По данным следователей, учитель 1959 года рождения приставал к школьнице на дополнительных занятиях. Отмечается, что подобное повторялось неоднократно.
В Санкт-Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях. Об этом сообщила пресс-служба городского управления
По данным следователей, учитель 1959 года рождения приставал к школьнице на дополнительных занятиях. Отмечается, что подобное повторялось неоднократно.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК («Развратные действия»).