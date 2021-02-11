В Рязанской ОКБ заработал кабинет реабилитации для переболевших коронавирусом

С 1 февраля кабинет работал в тестовом режиме. Первыми обследование прошли рязанские врачи, перенесшие COVID-19. Сейчас комплексная диагностика стала доступной для всех жителей региона.

На базе «Центра здоровья» Рязанской ОКБ открылся кабинет реабилитации для переболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 11 февраля, рассказали журналистам во время презентации нового направления работы больницы.

С 1 февраля кабинет работал в тестовом режиме. Первыми обследование прошли рязанские врачи, перенесшие COVID-19. Сейчас комплексная диагностика стала доступной для всех жителей региона.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин порекомендовал пройти обследование тем, у кого после перенесенного коронавируса ухудшилось качество жизни, например, появилась одышка при ходьбе или повышенная утомляемость. «Одна из опасностей ковида в том, что он повреждает многие паренхиматозные органы и может вызвать обострение хронических заболеваний, тем самым ухудшить качество жизни пациента. Наша новая программа как раз направлена на постковидную реабилитацию», — отметил Карпунин.

Если в ходе обследования у человека выявляются заболевания, его направляют на консультацию к узкому специалисту — кардиологу, неврологу, эндокринологу. Пациенту могут предложить дальнейшее как амбулаторное, так и стационарное лечение. Главврач подчеркнул, что сейчас эпидемия идет на спад, поэтому количество коек в ковидном госпитале сокращается, сейчас их осталось всего 330. А это значит, что появляются дополнительные возможности для оказания плановой медицинской помощи.

Заведующая областной консультативной поликлиникой Елена Худина добавила, что идея создания специализированного диагностического кабинета возникла из необходимости в сжатые сроки реабилитировать медицинских работников. «Мы решили несколько расширить наши функции с учетом того, что сейчас достаточно большое количество людей переболели ковидом, и в постковидный период часто наблюдаются какие-то изменения в организме. Очень много наших медработников переболело. Мы решили предложить такую систему обследования организма, чтобы на ранних этапах выявить какие-то отклонения, реабилитировать наших сотрудников и ввести их в строй», — прокомментировала Худина.

В день кабинет реабилитации способен принять порядка двадцати человек. Здесь посетителю измерят внутриглазное давление, рост, вес, высчитают индекс массы тела. С помощью кардиовизора оценят состояние сердечно-сосудистой системы. Спирометрия — метод, позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха — даст сведения о состоянии легких. Также специалисты проверят уровень глюкозы, холестерина и угарного газа в крови.

«У нас здесь есть уникальная методика биоимпедансометрии, которая определяет качественный состав тела, мышечной и костной системы, водный баланс. За счет того, что люди узнают, какое именно соотношение состава тела, они могут обратить внимание, скажем, на физические нагрузки», — рассказала заведующая консультативной поликлиникой.