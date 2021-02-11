Синоптики предупредили рязанцев о 35-часовой метели

По данным синоптиков, метель придет с юго-западных районов области. Видимость ухудшится до тысячи метров и менее.

В четверг, 11 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, метель придет с юго-западных районов области. С 21:00 11 февраля до 18:00 13 февраля в регионе ожидается сильный снег, метель. Видимость ухудшится до тысячи метров и менее. Порывы юго-восточного ветра достигнут 13-18 метров в секунду.

По югу области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы.