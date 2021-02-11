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Автоинспекторы обратились к рязанцам из-за надвигающегося снегопада
По данным синоптиков, в пятницу, 12 февраля, в регионе должно выпасть много снега, возможно образование гололедицы. Водителей и пешеходов попросили быть внимательными.

Автоинспекторы обратились к рязанцам из-за надвигающегося снегопада. Водителей призывают «корректировать поведение на дороге, исходя из дорожных и погодных условий», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным синоптиков, в пятницу, 12 февраля, в регионе должно выпасть много снега, возможно образование гололедицы. Водителей и пешеходов попросили быть внимательными.

Жителям области посоветовали по возможности отказаться от личного транспорта.

Ранее синоптики предупредили рязанцев о 35-часовой метели.