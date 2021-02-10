В Шиловском районе сгорело почтовое отделение
На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют. В «Почте России» отметили, что пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику.
Во вторник, 9 февраля, в селе Нармушадь Шиловского района сгорело почтовое отделение. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.
В «Почте России» отметили, что пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику.
Временно сельчан будут обслуживать в здании местной администрации по адресу: 391533, Рязанская область, Шиловский район, село Нармушадь, улица Центральная, дом №72.
По вопросам оказания почтовых услуг можно обращаться в УФПС Рязанской области по телефону: