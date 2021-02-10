В Шиловском районе сгорело почтовое отделение

На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют. В «Почте России» отметили, что пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику.

Во вторник, 9 февраля, в селе Нармушадь Шиловского района сгорело почтовое отделение. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.

В «Почте России» отметили, что пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику.

Временно сельчан будут обслуживать в здании местной администрации по адресу: 391533, Рязанская область, Шиловский район, село Нармушадь, улица Центральная, дом №72.