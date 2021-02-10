Сгоревшее в Шиловском районе отделение почты отапливали печью

Пожар произошел накануне около 12:00. Глава Ерахтурского сельского поселения Алексей Громов рассказал, что из здания успели вынести компьютер и посылки.

Сгоревшее в шиловском селе Нармушадь отделение почты отапливали печью. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел накануне около 12:00. Глава Ерахтурского сельского поселения Алексей Громов рассказал, что из здания успели вынести компьютер и посылки.

«С чердака пламя и дым перекинулись внутрь помещения, начал плавиться пластик. Тушили пожар три пожарные машины из села Борки, Ерахтурского лесничества и из Шилова. Здание было старое, с печным отоплением», — отметил Громов.

Отделение почты временно разместили в местной администрации. Отмечается, что жители вовремя получат пенсии и соцвыплаты: деньги им домой принесут почтальоны.