Рязанский губернатор внес изменение в «карантинное распоряжение»
Согласно документу, до конца февраля в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.
Рязанский губернатор Николай Любимов внес изменение в «карантинное распоряжение». Об этом в среду, 10 февраля, сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Согласно документу, до конца февраля в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.
До 28 февраля продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос.
Также продляется особый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания.
«Ограничения, для которых не установлены сроки окончания их действия, также сохраняются», — уточнил оперштаб.