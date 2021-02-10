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Рязанский губернатор внес изменение в «карантинное распоряжение»
Согласно документу, до конца февраля в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Рязанский губернатор Николай Любимов внес изменение в «карантинное распоряжение». Об этом в среду, 10 февраля, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Согласно документу, до конца февраля в области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

До 28 февраля продлили запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос.

Также продляется особый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания.

«Ограничения, для которых не установлены сроки окончания их действия, также сохраняются», — уточнил оперштаб.