Невролог назвала семь признаков «тихого инсульта»

По словам невролога, чаще всего врачи узнают об этом состоянии ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Однако на надвигающуюся проблему могут указывать такие признаки.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова рассказала газете « АиФ » о семи признаках «тихого инсульта». Это острое нарушения мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики.

По словам невролога, чаще всего врачи узнают об этом состоянии ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Однако на надвигающуюся проблему могут указывать такие признаки, как:

внезапно появившееся головокружение;

нарушения походки и зрения;

развитие косоглазия;

потеря четкости речи;

начавшаяся асимметрия лица;

ощущение онемения;

появление чувства слабости в конечностях.

«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медпомощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», — пояснила Долова.

Она добавила, что прогноз заболевания обычно носит благоприятный характер, он у 10-15% пациентов, перенесших «тихий инсульт», в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения.

В группе риска по развитию патологии находятся люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями ритма сердца и атеросклерозом сонных артерий.