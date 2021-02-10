Невролог назвала семь признаков «тихого инсульта»

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова рассказала газете «
По словам невролога, чаще всего врачи узнают об этом состоянии ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Однако на надвигающуюся проблему могут указывать такие признаки, как:
- внезапно появившееся головокружение;
- нарушения походки и зрения;
- развитие косоглазия;
- потеря четкости речи;
- начавшаяся асимметрия лица;
- ощущение онемения;
- появление чувства слабости в конечностях.
«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медпомощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», — пояснила Долова.
Она добавила, что прогноз заболевания обычно носит благоприятный характер, он у 10-15% пациентов, перенесших «тихий инсульт», в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения.
В группе риска по развитию патологии находятся люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями ритма сердца и атеросклерозом сонных артерий.