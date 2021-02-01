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Рязанец стал лучшим в первенстве ЦФО по греко-римской борьбе
Соревнования устроили в СШОР «Академия единоборств». В них участвовали 188 спортсменов из 11 регионов. Рязанскую область представляли 22 человека.

Рязанец Владимир Тишкин стал лучшим в первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил региональный минспорт.

Соревнования устроили в СШОР «Академия единоборств». В них участвовали 188 спортсменов из 11 регионов. Рязанскую область представляли 22 человека.

Владимир Тишкин выступал в весовой категории 45 килограммов. Он занимается в СШОР «Олимпиец» под руководством Заслуженного тренера России Владимира Емельянова и Константина Мошкова.