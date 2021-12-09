В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух
Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.
В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух. Об этом сообщила
Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.
Руководитель Приокского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования заявил, что ведомство проверит, насколько исправилась ситуация и выявленные нарушения.
«Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», — заявил он.