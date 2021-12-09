\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-4°
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-5°
ЦБ USD 73.6 -0.25 10/12
ЦБ EUR 83.34 -0.02 10/12
Нал. USD 72.40 / 74.30 09:14
Нал. EUR 82.10 / 84.10 09:14
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
Вчера 12:49
1 567
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
Вчера 10:19
1 882
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
2 258
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
8 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух
Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.

В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на Приокское управление Росприроднадзора.

Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.

Руководитель Приокского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования заявил, что ведомство проверит, насколько исправилась ситуация и выявленные нарушения.

«Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», — заявил он.