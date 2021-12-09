В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух

Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.

В январе продолжится проверка рязанских предприятий, загрязняющих воздух. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на Приокское управление Росприроднадзора.

Специалисты проконтролируют, как на заводах исполняют предписания после проверки на предмет выбросов.

Руководитель Приокского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования заявил, что ведомство проверит, насколько исправилась ситуация и выявленные нарушения.

«Мы можем сказать, что запах на территории Рязани — это совокупный выброс всех предприятий», — заявил он.