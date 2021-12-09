\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-4°
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-5°
ЦБ USD 73.6 -0.25 10/12
ЦБ EUR 83.34 -0.02 10/12
Нал. USD 72.40 / 74.30 09:14
Нал. EUR 82.10 / 84.10 09:14
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
Вчера 12:49
1 168
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
Вчера 10:19
1 508
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
1 916
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Шиловском районе мужчина угнал грузовик и попал на нем в ДТП
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Р. Ф. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В Шиловском районе задержали мужчину, подозреваемого в угоне грузовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 50-летний житель села Красный Холм. Он сообщил, что его грузовик угнали.

Накануне мужчина припарковал машину у дома, рядом с пилорамой, с которой он сотрудничал. Ночью местный житель услышал, как шумит мотор и увидел огни уезжающего грузовика.

Полиция выяснила, что мужчина забыл закрыть дверь салона. Он так делал часто, поскольку грузовик стоят у его дома. Предположительно, в салоне могли остаться вторые ключи, поэтому угонщик смог завести машину.

Автомобиль нашли на улице села. Было видно, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

«В салоне были следы крови, возможно, злоумышленник в момент ДТП ударился лицом об обшивку кабины и повредил бровь. На месте ДТП никого не было», — рассказали в полиции.

Хозяин грузовика попытался вернуть машину к дому, но это получилось не сразу. У пилорамы он заметил местного 22-летнего жителя с ссадиной на брови.

Пострадавший обратил внимание, что это могла быть травма после ДТП, в которое попал угонщик.

Полиция выяснила, что 22-летний рязанец причастен к угону. Он жил и работал на пилораме.

«Заметив припаркованный рядом с пилорамой грузовик, мужчина на удачу дернул ручку двери салона и она отворилась. Забравшись внутрь, злоумышленник наткнулся на комплект ключей и решил прокатиться, а потом вернуть машину на место», — рассказали в УМВД.

Грузовик завелся, рязанец некоторое время ездил по селу, пока не ошибся с управлением. Он съехал в кювет, ударился и рассек бровь.

Разозлившись, рязанец выбросил ключи в кусты и вернулся на пилораму. Там он привлек внимание пострадавшего, а полиция быстро смогла раскрыть преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Р. Ф. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.