В Шиловском районе мужчина угнал грузовик и попал на нем в ДТП

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Р. Ф. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В Шиловском районе задержали мужчину, подозреваемого в угоне грузовика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 50-летний житель села Красный Холм. Он сообщил, что его грузовик угнали.

Накануне мужчина припарковал машину у дома, рядом с пилорамой, с которой он сотрудничал. Ночью местный житель услышал, как шумит мотор и увидел огни уезжающего грузовика.

Полиция выяснила, что мужчина забыл закрыть дверь салона. Он так делал часто, поскольку грузовик стоят у его дома. Предположительно, в салоне могли остаться вторые ключи, поэтому угонщик смог завести машину.

Автомобиль нашли на улице села. Было видно, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

«В салоне были следы крови, возможно, злоумышленник в момент ДТП ударился лицом об обшивку кабины и повредил бровь. На месте ДТП никого не было», — рассказали в полиции.

Хозяин грузовика попытался вернуть машину к дому, но это получилось не сразу. У пилорамы он заметил местного 22-летнего жителя с ссадиной на брови.

Пострадавший обратил внимание, что это могла быть травма после ДТП, в которое попал угонщик.

Полиция выяснила, что 22-летний рязанец причастен к угону. Он жил и работал на пилораме.

«Заметив припаркованный рядом с пилорамой грузовик, мужчина на удачу дернул ручку двери салона и она отворилась. Забравшись внутрь, злоумышленник наткнулся на комплект ключей и решил прокатиться, а потом вернуть машину на место», — рассказали в УМВД.

Грузовик завелся, рязанец некоторое время ездил по селу, пока не ошибся с управлением. Он съехал в кювет, ударился и рассек бровь.

Разозлившись, рязанец выбросил ключи в кусты и вернулся на пилораму. Там он привлек внимание пострадавшего, а полиция быстро смогла раскрыть преступление.