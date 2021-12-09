В Сараевском районе пенсионер пытался задушить 80-летнюю сестру
На мужчину завели уголовное дело.
В Сараевском районе пенсионер пытался задушить свою 80-летнюю сестру. Об этом сообщило
Инцидент произошел в селе Кривское в понедельник, 29 ноября. Пенсионерка отказалась дать денег на алкоголь 65-летнему брату, с которым живет в одном доме. В итоге пьяный мужчина начал душить сестру. Пенсионер своевременно успокоился.
Испуганная женщина написала на родственника заявление в полицию.
В четверг, 9 декабря, на 65-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.