В Санкт-Петербурге учителя биологии задержали за развратные действия в отношении школьников

Ранее мужчину судили за похожее преступление.

В Санкт-Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в развращении школьников. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила « Фонтанка ».

Ранее в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что учитель совершал развратные действия с ее детьми. В тот же день мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»)

Как уточнила «Фонтанка», учитель гладил и трогал 13-летних мальчиков, а также ложился сверху и снизу. На данный момент известно о двух пострадавших. Расследованием дела занимается следком.

По информации издания, в 2008 году за похожее преступление педагога приговорили к двум годам условно.