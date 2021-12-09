В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса

Данные от федерального оперштаба на четверг, 9 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Данные на четверг, 9 декабря, опубликовали представители федерального оперштаба.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 144.

За сутки коронавирусом заболели 218 жителей Рязанской области, всего с начала пандемии — 57 499. За сутки в регионе выздоровели 489 человек, всего число вылечившихся достигло 50 556.

В России за сутки выявили 30 209 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии заболели 9 925 806.

За сутки выздоровели 35 794 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 637 861 человек.

За сутки скончались 1 181 человек, всего — 286 004.